محمد رياض: ماكنتش عارف أمثل دوري في مسلسل المداح

قال الفنان محمد رياض، إنه لم يعرف تمثيل دوره في مسلسل المداح في البداية، لأن الشخصية تتعارض مع شخصيته الحقيقية.



وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: شخصيتي في مسلسل المداح ليس لديها مشاعر على عكس طبيعتي.



وأضاف رياض: بعد الانتهاء من تصوير مسلسل المداح قال له المخرج أحمد سمير "انت حبيت شخصية هايم أوي".



وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

يذاع برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب، على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

