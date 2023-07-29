موسكو: القمة الأفريقية الروسية لا تنسى

أكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن القمة الأفريقية الروسية الثانية التي اختتمت أمس الجمعة لا تنسى.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن "زاخاروفا" قالت عن القمة التي استضافتها مدينة سان بطرسبورج "لقد كانت قمة لا تُنسى في المستقبل".

واختتمت أمس الجمعة، أعمال القمة الأفريقية الروسية، التي استضافتها مدينة سان بطرسبورج، على مدار يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنتائج القمة الروسية الأفريقية، قائلا "نحن نقدر عاليا نتائج عملنا المشترك في القمة"، معربا عن ثقته في أن النتائج التي تحققت في القمة ستصبح أساسا جيدا لزيادة تعميق الشراكة بين روسيا وأفريقيا من أجل الرخاء والازدهار، وسعي روسيا إلى بناء شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية.