1378 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بسيناء

بدأت امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية " صناعي- تجاري - زراعي - فندقي" محافظة شمال سيناء، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقد ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء، اليوم ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

١٣٧٨ طالبا وطالبة :

و أفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ،بأن إجمالي عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان (١٣٧٨) طالبا وطالبة حيث أدوا الامتحانات في (٧) لجان امتحانية كلآتي:



عدد طلاب التعليم الصناعي (٨٨٤) طالبا وطالبة وعدد اللجان (٥) لجنة امتحانية ،وعدد طلاب التعليم التجاري (٢٤٣) طالبا وطالبة، وعدد طلاب التعليم الزراعي (٢٢٩) طالبا وطالبة ، وعدد اللجان (٢) لجنة امتحانية ،وعدد طلاب التعليم الفندقي (٢٢) طالبا وطالبة .

وأضاف ، أن طلاب التعليم التجاري والفندقي ادوا الامتحانات فى مدارس التعليم الصناعي بالمحافظة ، وإجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية (٤٨٣) طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة الحضور(٩٢٪) تقريباً .

