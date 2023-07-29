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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1378 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بسيناء

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية الفنية بسيناء

بدأت امتحانات الدور الثاني  للدبلومات الفنية " صناعي- تجاري - زراعي - فندقي" محافظة شمال سيناء، حيث أدى الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقد ترأس  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شمال سيناء،  اليوم ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، تنفيذاً  لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،تحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

١٣٧٨ طالبا وطالبة :

 

و أفاد المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ،بأن إجمالي عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان  (١٣٧٨) طالبا وطالبة حيث أدوا  الامتحانات في (٧) لجان امتحانية كلآتي:


عدد طلاب التعليم الصناعي  (٨٨٤) طالبا وطالبة وعدد اللجان (٥) لجنة امتحانية ،وعدد طلاب التعليم التجاري  (٢٤٣) طالبا وطالبة، وعدد طلاب التعليم الزراعي  (٢٢٩) طالبا وطالبة ، وعدد اللجان (٢) لجنة امتحانية ،وعدد طلاب التعليم الفندقي (٢٢) طالبا وطالبة .

وأضاف ، أن طلاب التعليم التجاري والفندقي ادوا الامتحانات فى مدارس التعليم الصناعي بالمحافظة ، وإجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية (٤٨٣) طالبا وطالبة، وإجمالي نسبة الحضور(٩٢٪) تقريباً .
 

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