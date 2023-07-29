استمرار حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بـ قرى شمال سيناء

تواصل مديرية الطب البيطري محافظة شمال سيناء، اليوم السبت ، الحملة القومية لتطعيم الحيوانات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2023، أعمالها بقري المحافظة، حيث انهت الحملة عملها حتى الآن في ١٨ منطقة بمختلف مناطق مركز العريش.

١٣ قريه وتجمع:

وقالت الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن المناطق التي ستنفذ فيها الحملة تشمل ١٣ قرية وتجمع في مركز الشيخ زويد.

وفي مركز بير العبد ، ستقدم خدمة التطعيم في قرى ومناطق:

مدينة بير العبد قرى النجاح، و الخربة ، والسادات ، النصر ، رمانة ، السلام ، التلول ، نجيلة ،سلمانة ، الروضة .

و في مركز الحسنة ١٠ قرى هي: الجفجفة ، بغداد، الجدي ، الحسنة ، المغارة ، المنبطح، المقضبة ، أم شيحان ، القسيمة ، وادي العمر .

وفي مركز نخل ١٠ مناطق بقرى: صدر الحيطان ، وادي الحاج ، الريد ، التمد ، الكنتيلة ، النتيلة ، البروك، بئر 7، وبئر 8 ، وقرية.