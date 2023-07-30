عبد الرحمن أسامة ظهير أيسر مالية كفر الزيات يوقع لـ لاڤيينا

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع عبد الرحمن أسامة وشهرته “جادو”، ظهير أيسر مالية كفر الزيات، مواليد 1999.

وقد تم الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب من نادي مالية كفر الزيات فى حضور الكابتن وائل حبيب، المدير الرياضى لنادى لاڤيينا، و الكابتن عصام خير، المشرف العام على الكرة بنادى مالية كفر الزيات.

ونجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع موهبة الصعيد الجديدة لاعب الوسط المهاجم محمد أشرف وشهرته أشرف بن شرقى، مواليد 2000.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد ترشيح كريم مانش، لاعب الاسيوطى السابق، ومتابعة لجنة الكرة له طوال الموسم.