وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة المذيعة ياسمين عز «35 سنة» وذلك بعد توقف برنامجها لمدة شهر.

تعتمد ياسمين عز على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميلية حتى أصبحت بشكلها الحالي.





يذكر أن الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أثارت جدلا كبيرا بعد تصريحاتها المتكررة لصالح الرجل وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له.





وننشر إليكم أبرز الصور الجريئة لـ ياسمين عز..

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