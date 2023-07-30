عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

صدى البلد

تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة المذيعة ياسمين عز «35 سنة» وذلك بعد توقف برنامجها لمدة شهر.

 

تعتمد ياسمين عز على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميلية حتى أصبحت بشكلها الحالي.


 

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أثارت جدلا كبيرا بعد تصريحاتها المتكررة لصالح الرجل وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له.


 

وننشر إليكم أبرز الصور الجريئة لـ ياسمين عز..

IMG_0150
IMG_0150
IMG_0149
IMG_0149
IMG_0148
IMG_0148
IMG_0147
IMG_0147
الاعلامية ياسمين عز المذيعة ياسمين عز برنامج كلام الناس لإعلامية ياسمين عز ياسمين عز ياسمين ع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها أحسن لاعب في مصر| بالأسماء.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع 5 صفقات سوبر

لماذا لم يتم دفن نجل الفنان حسن يوسف أو تسليم الجثمان |تفاصيل

مفاجأة.. رمضان صبحي إلى الزمالك| تفاصيل

نزل البحر بالليل.. تفاصيل صادمة حول غرق ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي

بيان رسمي من التعليم لإعلان أوائل الثانوية العامة 2023

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

أخيرًا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على صدى البلد |شوف درجاتك

أحمد حسن يعلن عن صفقة باهر المحمدي عبر فيسبوك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم وطرق علاجه بالأعشاب الطبيعية

بفستان ملفت.. زوجة طارق العريان بإطلالة جذابة في عيد زواجهما

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حليب منزوع الدسم؟

كاش مكشوف.. ميريام فارس تثير الجدل بإطلالة صيفية

الخيانة.. هل كشفت البلوجر دالا عن سبب طلاقها؟

بفستان ملفت.. أحدث إطلالة لغادة عبد الرازق في زفاف ابن شقيقتها

بكاش مايوه.. سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير على حمام السباحة

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

ترشيحاتنا

تحرك روسي ضد الجيش الأوكراني يتسبب في كارثة| تفاصيل

خطورة كبيرة.. استشاري قلب يحذر من تناول الشاي بعد تناول الطعام

أقوى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.. قصة مفاوضات الأهلي مع أسطورة مانشستر سيتي

تراجع أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أرخص تكييف سبليت 1.5 حصان في مصر..لمحدودي الدخل

105 ملايين مصري.. الزيادة السكانية ناقوس خطر وهذه خطة الدولة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بعد ظهورها اللافت.. 10 صور أثارت ضجة للفنانة إلهام شاهين

من 1997.. فاتورة مشتريات قديمة تثير دهشة البريطانيين.. كم فارق الأسعار؟

بسعر خرافى.. نرمين الفقى تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

انهيار والديه .. تفاصيل غرق عبدالله حسن يوسف وشمس البارودي «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

محمد رياض يكشف عن موقف صعب تعرض له فى بدايته.. فيديو

مهارات رضا سليم.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ