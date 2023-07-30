ارتفاع حاد في الإصابات.. حمى الضنك تفتك بـمواطني الهند

أعلنت السلطات في نيودلهي، اليوم الأحد، عن ارتفاع حاد في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث تم الإبلاغ عن 65 حالة في العاصمة الهندية في الأسابيع الثلاثة من يوليو.

ووفقًا للأطباء، تم تسجيل 40 حالة إصابة بهذا المرض في دلهي في يونيو، و 23 حالة في مايو.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 187 حالة في العاصمة الهندية منذ بداية العام - وهذا أعلى رقم منذ عام 2018.

وقال وزير الصحة في دلهي، سوراب بهاردواج، اليوم الأحد، إنه بسبب انتشار المرض، كلفت حكومة دلهي بحملات لزيادة الوعي بحمى الضنك في المدارس وبين المواطنين.

وقال بهاردواج: "سيتم تجهيز المستشفيات لحالات حمى الضنك. كما ناقشت هذا الأمر مع مفوض هيئة بلدية دلهي اليوم"، مشيرًا إلى أن تسلسل الجينوم لـ 20 مريضًا في دلهي أظهر أن 19 منهم كانوا حاملين للنمط المصلي الثاني للفيروس، DENV-2.

وأضاف: "النوع الثاني يتسبب في إجهاد شديد ويشكل خطرا على المرضى. ويفترض أن سلالة واحدة فقط منتشرة على نطاق واسع لكننا جميعا بحاجة إلى توخي الحذر".