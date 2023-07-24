تسبب الوفاة.. مفاجأة جديدة بشأن حمى الضنك

أكدت الدكتورة سماح لطفي أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أن فيروس حمى الضنك، تسمى الحمى المؤلمة لـ العظام، و الأعراض تختلف من شخص لـ شخص.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن فترة الإصابة تكون لمدة أسبوع، وأن الإصابة بـ حمى الضنك من الممكن أن تصل لـ وفاة الشخص.

فيروس الضنك له أربعة أنواع

وأوضحت أن فيروس حمى الضنك له أربعة أنواع، وأن هذا الفيروس قديم وليس فيروس جديد، وأن هذا المرض منتشر في المناطق شديدة الحرارة و أن التغيرات المناخية لها تأثير على انتشار الفيروسات.

التغيرات المناخية سينتج عنها انتشار لـ الفيروسات

ولفتت إلي أن حمى الضنك تنتقل من خلال الناموس، وأن التغيرات المناخية سينتج عنها انتشار لـ الفيروسات التى تنتقل من خلال الحشرات.