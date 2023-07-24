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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسبب الوفاة.. مفاجأة جديدة بشأن حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك

أكدت الدكتورة سماح لطفي أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أن فيروس حمى الضنك، تسمى الحمى المؤلمة لـ العظام، و الأعراض تختلف من شخص لـ شخص.

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مستشار الرئيس للصحة: حالات حمى الضنك بسيطة والوضع تحت السيطرة

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وكيل صحة قنا يواصل تفقد منازل المصابين بـ"حمى الضنك" بقرية العليقات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن فترة الإصابة تكون لمدة أسبوع، وأن الإصابة بـ حمى الضنك من الممكن أن تصل لـ وفاة الشخص.

فيروس الضنك له أربعة أنواع

 

وأوضحت أن  فيروس حمى الضنك له أربعة أنواع، وأن هذا الفيروس قديم وليس فيروس جديد، وأن هذا المرض منتشر في المناطق شديدة الحرارة و أن التغيرات المناخية لها تأثير على انتشار الفيروسات.

التغيرات المناخية سينتج عنها انتشار لـ الفيروسات 

 

ولفتت إلي أن حمى الضنك تنتقل من خلال الناموس، وأن التغيرات المناخية سينتج عنها انتشار لـ الفيروسات التى تنتقل من خلال الحشرات.

 

حمى الضنك فيروس حمى الضنك علم الفيروسات التغيرات المناخية فيروس الضنك

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