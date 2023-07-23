وكيل صحة قنا يواصل تفقد منازل المصابين بـ"حمى الضنك" بقرية العليقات

واصل الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، تفقد منازل المصابين بحمى الضنك فى نجع سند التابع لقرية العليقات بمركز قوص، للاطمئنان على الحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رافقه خلال الزيارة، فريق الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي بالمديرية الصحة بـ قنا ، وفريق الإدارة الصحية بقوص.

والتقى وكيل وزارة الصحة بـ قنا والفريق المرافق له، بعدد كبير من الأهالي بمنازلهم للاطمئنان علي سلامتهم وعلي ظهور أي أعراض للمرض لديهم أو لدي ذويهم.

كما ألتقي تاوضروس عددا من المواطنين المتعافين من الإصابة بحمى الضنك، عقب إتباعهم بروتوكولات العلاج المنصوص عليها من الوزارة.

وراجع وكيل وزارة الصحة بـ قنا وفريق الوقائى، منافذ المياه والصرف الصحي بقرية العليقات، مشدداً بضرورة عمل التقصي الميداني وأخذ عينات من المياه والصرف الصحي بصورة دورية وعمل التحاليل اللازمة لها للإطمئنان علي خلوها من العدوي الفيروسية المسببة للمرض، مع استمرار عمليات الرش والتطهير لمنافذ المياه والصرف والمياه الراكدة بصورة دورية.

و أكد تاوضروس، على المتابعة الدورية للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، و الدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير لشؤون الطب الوقائى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، لكافة الأعمال الوقائية المتبعة للتصدي لمثل تلك الفيروسات.

و أوضح وكيل وزارة الصحة ، بأن حُمي الضنك، هي عدوي فيروسية يسببها فيروس ينتقل عن طريق البعوض الحامل للفيروس إلي المواطنين مسببة لهم بعض الأعراض مثل إرتفاع درجة الحرارة، الصداع، آلام خلف العين وآلام بالعضلات، وتزول تلك الأعراض بالمسكنات ومخفضات الحرارة.



