مستشار الرئيس للصحة: حالات حمى الضنك بسيطة والوضع تحت السيطرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مشاكل التغيرات المناخية خطيرة جدًا، وقد يكون لها تأثيرات صحية متعددة، وهناك تغيرات مناخية سريعة وتوقعات سلبية على الصحة عالميًا.

مستشار الرئيس يتحدث عن حمى الضنك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن مصر آمنة بفضل الطب الوقائي والسيطرة الصحية، ولكن القلق من هجرة الأمراض، ولا بد من اهتمام عالمي بإفريقيا بشكل أكبر.

وذكر أنه تم اكتشاف البعوضة المسببة لحمى الضنك عام 1762، لافتًا إلى أنه لا يوجد ملاريا في مصر، رغم انتشارها في القارة الإفريقية بكثافة، وهناك مكافحة قوية للملاريا، والطب الوقائي في مصر قوي جدًا، وانتشار حمى الضنك في العالم ارتفعت 50% عن عشرات السنوات الماضية، وهي لا تنتقل من إنسان لإنسان، بل من خلال الباعوض والناموس.

وواصل: "هناك سيطرة على الموقف فيما يتعلق بحمى الضنك، ولكن لم يتم القضاء على المرض كاملًا، ومعظم هذه الحالات بسيطة جدًا".