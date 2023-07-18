حمى الضنك.. مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد حالات مصابة بأعراض شديدة

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في محافظة قنا.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "الغالبية العظمى من الحالات المصابة بحمى الضنك تكون بسيطة جدا ومنها ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام".

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "عدد قليل من الحالات قد يصاب بأعراض قد تؤدي إلى نزيف لكن لم نرصد أي حالات بهذا الشكل في مصر حتى الآن".

وتابع محمد عوض تاج الدين: "هناك أنواع أخرى من البعوض تنقل أنواعا مختلفة من الأمراض والفيروسات ".