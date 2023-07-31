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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات زوجية تنهى حياة ربة منزل بنجع حمادى

جثة
جثة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، عقب تلقيها ضربات قاتلة من زوجها، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع زينب.م ٣٥ عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن زوجها صدام.أ ٤٠ سنة، وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعدى عليها بالضرب، إلى أن فارقت الحياة، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة داخل منزلهم بنجع حمادى.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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