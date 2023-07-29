قنا .. مصرع ربة منزل سقطت من قطار بمحطة سكة حديد قوص

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من قطار بمحطة سكة حديد قوص جنوب قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بسقوط ربة منزل من قطار بمحطة سكة حديد قوص، أثناء محاولة نزولها قبل توقف القطار.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع زينب سيد محمود ٥٠ عاما، مقيمة بقرية كرم عمران، أثناء محاولتها النزول من القطار بمحطة سكة حديد قوص.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.