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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. مصرع شاب غرقاً فى نهر النيل بمنطقة خزان نجع حمادى

غريق بنهر النيل
غريق بنهر النيل

لقى شاب مصرعه غرقاً فى نهر النيل بمنطقة خزان نجع حمادى التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، أثناء نزوله للسباحة هرباً من حرارة الطقس.

تلقى مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع يوسف.ا ، مقيم بقرية العوامر الغربية، غرقاً فى نهر النيل بمنطقة الخزان التابعة لمركز أبوتشت.

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تبين أن الشاب الغارق، نزل للسباحة فى نهر النيل هرباً من حرارة الجو، إلا أنه لقى مصرعه غرقاً.

دفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت فور انتشالها، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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