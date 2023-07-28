قنا تواجه ارتفاع درجات الحرارة بـ رش الشوارع بالمياه

دفعت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمال قنا، بحملة سيارات لرش الشوارع بالمياه، للتخفيف وتلطيف درجة حرارة الطقس الملتهبة، في شوارع قرى الوحدة المحلية، عقب حملات النظافة العامة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، حملة لرش الشوارع ومحيط المنازل بالمياه، للتخفيف من حدة الحرارة في أوقات الظهيرة، والتى تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حرارة الطقس.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية، بأن الحملة تهدف إلى نظافة الطرقات، ورفع كافة المخلفات، إضافة إلى تطهير الشوارع من القمامة، وبعد ذلك يتم رش المياه في الشوارع للتخفيف من حرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة.

وأشار جيلانى، إلى أن حملات النظافة العامة بالقرية تتم وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، بأن عمال النظافة رفعوا القمامة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وبعدها تم تحريك سيارات رش المياه بجميع شوارع القرية لرش المياه لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة.