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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع حالة مصابى اختناق الغاز بالمستشفى العام

تسريب الغاز
تسريب الغاز

 

توجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إلي مستشفي قنا العام، لمتابعة حالة مصابى استنشاق غاز الكلور، والإطمئنان توافر الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.


رافقه خلال الزيارة، الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفى.

 

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و أكد محافظ قنا ، أنه تم تقديم الاسعافات الأولية، ووضعهم علي أجهزة التنفس، وجميع الحالات مستقرة، موجهاً بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي.

وأشار محافظ قنا إلي أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفى.

 

يذكر أن محطة مياه مدينة قنا العمال بقنا ، شهدت انفجار إسطوانة غاز كلور عقب سقوطها من سيارة تحميل اسطوانات، ما أدى إلى تسريب الغاز وتسببه فى مصرع شخص و إصابة ٦٢ شخص.

 

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