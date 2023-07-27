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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

حادث غاز قنا
حادث غاز قنا


انتقل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ،  إلي موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمدينة العمال بوسط مدينة قنا، لمتابعة الموقف والاطمئنان على نقل المصابين.

 

رافق محافظ قنا خلال زيارته محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد عبدالخالق، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، و طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

إصابة 28 شخصا بالاختناق في تسرب غاز كلور من سيارة بمدينة قنا

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أوضح محافظ قنا ، بأن تسريب الغاز حدث بإحدي الاسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال تمهيدا لنقلها إلي الشركة لتعبئتها.

 

و أكد محافظ قنا ، أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور ، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث، حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الأنبوبة إلي خارج المدينة ، كما تم الدفع بـ ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلي انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

 

وأمر محافط قنا ، بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب ، موجها مسئولي شركة المياه ، بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

 

حادث اختناق الغاز

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قنا تسريب غاز الكلور مدينة العمال الحملة الميكانيكية سياره أسعاف

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محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

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