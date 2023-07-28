خروج جميع مصابى تسمم غاز الكلور من مستشفى قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام ، خروج جميع مصابى تسمم غاز الكلور، عقب تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتماثلهم للشفاء، فيما تم نقل المتوفية الوحيدة للمشرحة وجرى عمل تصريح خروج للجثمان.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، إن المستشفى رفع حالة الطوارىء، للتعامل مع كافة الحالات التى وردت للمستشفى، وتم تقديم الرعاية الطبية الكاملة لجميع المصابين حتى تماثلهم للشفاء التام وخروجهم من المستشفى.

و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، وجرى الدفع بـ ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام.

و أوضح محافظ قنا ، بأن فريق من الحماية المدنية انتقل بشكل فورى، إلى موقع المحطة النى شهدت التسريب، لتقديم الدعم، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

و أضاف محافظ قنا ، بأنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور ، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث، حيث دفعت شركة المياه بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الاسطوانة إلي خارج المدينة.

وكانت منطقة مدينة العمال بمدينة قنا ، شهدت انفجار اسطوانة كلور، ما أدى إلى تسريب الغاز، والتسبب فى إصابة ٦٢ شخصاً بحالات اختناق، ومصرع سيدة.