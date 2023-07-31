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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل  الجاهزة…

 

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل  الجاهزة…

المقادير

2 كوب حليب
ملعقتين كبيرتين دقيق
ملعقتين كبيرتين نشأ
ربع كوب زيت
ربع كوب زبده
ملعقة كبيرة خل
3 مثلثات جبنة
ملح
ملعقتين كبيرتين حليب بودرة 
ربع كوب ماء دافئ

طريقة التحضير
* نضع الحليب ،الدقيق ،النشا ،الزيت ،الزبدة ,الخل والجبنة المثلثات في الخلاط ونخفقهم جيداً.
* نضع الخليط في وعاء على نار متوسطة ونقلبه باستمرار إلي أن يبدأ في الغليان.
* نضيف اليه الحليب البودرة مذاب في الماء الدافئ ونقلبهم معا ثم نضيف الملح مع التقليب الي ان يبدأ في الغليان ثم نطفئ النار.
* نحضر علب جبنة مستخدمه سابقا بها أكياس بلاستيك بلاستيك ونضع فيها الجبنة وهي ساخنة ثم نغطيها بالاكياس ونتركها تبرد ثم توضع في الثلاجة لمدة ٦ ساعات.
* نخرجها من الثلاجة ونقطعها مثلثات.
 

الجبنة المثلثات كوب حليب كوب زبدة كوب ماء عمل الجبن

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