فوائد خارقة لتناول الفاصوليا البيضاء

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الفاصوليا البيضاء.

تعرف علي فوائد الفاصوليا البيضاء..

الفاصولياء البيضاء تحافظ على الرشاقة حيث أنها ذات قيمة غذائية عالية، وتصنّف من البقوليات التي تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة.

الفاصولياء البيضاء تحافظ على الرشاقة حيث أنها ذات قيمة غذائية عالية، وتصنّف من البقوليات التي تحتوي على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة.

تقرير صحيّ أميركي يلقي الضوء على أهم فوائد الفاصولياء:

1- الحدّ من فرص الإصابة بالأمراض.

2- تطهير الجسم من السموم.

3- غنية بالبروتينات والألياف النباتية.

4- تنظيم الدهون المخزنة بالجسم.

5- تساهم الفاصولياء البيضاء في الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج.

6- الحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.

7- الحدّ من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكري.

8-الوقاية من السمنة.

9- تنظيم مستويات الدهون في الجسم.

10-تحد الفاصوليا من امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء.

11- تخفف خطر الإصابة بالسرطان وتصلب الشرايين والجلطات والتهابات المفاصل والزهايمر.

12- تساهم في الحد من الإصابة بالتجاعيد.

