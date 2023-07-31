المسلماني: التاريخ الجزائري في زمن الاستعمار بلغ أكثر من 7 ملايين شهيد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر والجزائر استمرت علاقتهم ٧٠ عاما، فالعلاقات بين مصر والجزائر علاقات تاريخية، عندما بدأت مصر من دعم الثورة الجزائرية المديدة ضد الاستعمار الفرنسي.



ونوه المسلماني، خلال برنامج “الطبعة الأولى” المذاع على فضائية “الحياة”، إلى أن ثورة ١٩٥٤ الثورة العظيمة التي استشهاد فيها ١.٥ مليون شهيد في ثورة ١٩٥٤ للاستقلال الجزائري، ولكن مجمل التاريخ الجزائري في زمن الاستعمار يبلغ أكثر من ٧ مليون شهيد منذ عام ١٨٣٠ وحتي التحرير.

حرب التحرير الجزائرية

وأكد، أن علاقة مصر بالجزائر قامت بقوة منذ حرب مصر بحرب التحرير الجزائرية في ال خمسينات، وقد دخلت فرنسا في العداون الثلاثي عام ١٩٥٦ ردا على موقف مصر من دعم الثورة الجزائرية.