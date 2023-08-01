مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: ناقشنا النظام الانتخابي الأمثل

كشف النائب علاء الدين عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، آخر مستجدات وتفاصيل جلسات الحوار الوطني.

وقال علاء الدين عصام في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" ناقشنا قضايا مختلفة حول النظام الانتخابي الأمثل لقانون المحليات ".

وأضاف علاء الدين عصام :" تم التباحث حول القائمة المغلقة المطلقة أو القائمة النسبية أو النظام الفردي ".

وتابع علاء الدين عصام :" ننظر إلى اللامركزية في المحليات كسبيل للقضاء على البيرقراطية وتفعيل دور المواقع التنفيذية في المحافظات ".

واكمل علاء الدين عصام :" أشكر مجلس أمناء الحوار الوطني لانه جزء من نجاح منظومة الحوار الوطني في مصر ".