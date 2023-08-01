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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني: ناقشنا النظام الانتخابي الأمثل

صدى البلد

كشف النائب علاء الدين عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني،  آخر مستجدات وتفاصيل جلسات الحوار الوطني.

 

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 وقال علاء الدين عصام في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :"  ناقشنا قضايا مختلفة حول النظام الانتخابي الأمثل لقانون المحليات ".

 

 وأضاف علاء الدين عصام :"  تم التباحث حول القائمة المغلقة المطلقة أو القائمة النسبية أو النظام الفردي ".

 

 وتابع علاء الدين عصام :" ننظر إلى  اللامركزية في المحليات كسبيل للقضاء على البيرقراطية وتفعيل دور المواقع التنفيذية في المحافظات ".

 

واكمل علاء الدين عصام :"  أشكر مجلس أمناء الحوار الوطني لانه جزء من نجاح منظومة الحوار الوطني في مصر ".

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