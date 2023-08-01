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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل موجهة الزمالك والنصر.. مرتضى منصور يكشف خطة إيقاف رونالدو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك “المعزول”، عن الحل الأمثل لإيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في المباراة المقبلة بالبطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع النصر السعودي، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو نشره عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي:" أتمنى أن يخصص لاعب في الزمالك لمراقبة رونالدو في المباراة القادمة وأن لا يكون هذا اللاعب قصيرا لأن كريستيانو رقبته طويلة".

وأضاف:" بانيجا لاعب الشباب لم يفعل شيئا أمام الزمالك وكل ما فعله هو تسجيل هدف من ركلة جزاء، في المقابل كان الزمالك هو المسيطر بالكامل على اللقاء في الشوط الثاني".

وخسر الزمالك أمام الشباب من ركلة جزاء سجلها إيفر بانيجا في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز على النصر في المباراة المقبلة، لضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن مواطنه الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يحل الزمالك ثالثا برصيد 3 نقاط والاتحاد المنستيري رابعا بدون رصيد.

 

الزمالك النصر مرتضى منصور رونالدو البطولة العربية

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