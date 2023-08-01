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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لـ طلاب الجامعات.. سيارات مستعملة بـ 450 ألف جنيه

سيارات مستعملة لـ
سيارات مستعملة لـ طلاب الجامعات

يبحث الكثير من أولياء الأمور الآن عن سيارات مستعملة تناسب أبناءهم الطلاب المنقولين الى المرحلة الجامعية ، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، بحيث تتماشي هذه السيارات مع طبيعة الطلاب واحتياجاتهم، وأن تكون موفرة في استهلاك الوقود وفي صيانتها.

ومن هذه السيارات  بي واي دي f3، و شيفروليه أوبترا، وهيونداي ماتريكس ، ورينو داستر، وكيا سيراتو.

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المستعملة التي لا تتخطي أسعارها 450 ألف جنيه:


1- بي واي دي f3  السيدان

تعرض سيارة بي واي دي f3 موديل 2018 للبيع باللون الأسود، وتمتلك محركا سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتمكنت f3  السيدان من قطع مسافة تصل الى 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

بي واي دي f3  السيدان

تباع سيارة بي واي دي f3 السيدان موديل 2018 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء السيارة المختلفة.

2- هيونداي ماتريكس الهاتشباك

تستخدم سيارة هيونداي ماتريكس الهاتشباك  موديل 2008 ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت ماتريكس من قطع مسافة تصل الى 160 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

هيونداي ماتريكس الهاتشباك

هيونداي ماتريكس الهاتشباك موديل 2008 تباع داخل السوق المصري للمستعمل بسعر 325 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الخارجية، وقوة محركها.

3- شيفروليه أوبترا السيدان

تنتمي سيارة شيفروليه اوبترا الى فئة السيارات السيدان موديل 2011 ، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة مانيوال لإيصال قوة السيارة الي العجلات، وتمكنت اوبترا من قطع مسافة تصل الي 120 الف/كم، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه اوبترا السيدان

سعر سيارة شيفروليه اوبترا السيدان موديل 2011 بسوق المستعمل المصري يصل الي 305 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وقوة محركها .

4- رينو داستر الكروس أوفر

تمكنت سيارة  رينو داستر الكروس أوفر موديل 2012 من قطع مسافة تصل الي 252 ألف/كم، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو داستر الكروس أوفر

تتوافر سيارة  رينو داستر الكروس أوفر موديل 2012 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- كيا سيراتو السيدان

تستمد سيارة  كيا سيراتو السيدان  موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وقطعت سيراتو مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية او داخلية ، وبها رخصة سارية .

كيا سيراتو السيدان

تأتي سيارة  كيا سيراتو السيدان موديل 2014 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

بى واى دى f3 شيفروليه أوبترا هيونداي ماتريكس رينو داستر كيا سيراتو

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