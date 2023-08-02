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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 2-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد  سعر الذهب في مصر ثابتا في مستهل تعامات اليوم  الأربعاء الموافق 2-8-2023، دون أي تغيير منذ مطلع الأسبوع الجاري في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 24
 

سجل سعر عيار 24 اعلي الأعيرة الذهبية قيمة نحو 2449 جنيه للبيع و 2461 جنيه للشراء.

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بعد إرتفاع الأمس.. سعر الذهب اليوم أول أغسطس

عيار 21
 

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا لنحو 2143 جنيه للبيع و 2153 جنيه للشراء 

 

عيار 18


وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 1837 جنيه للبيع و 1845 جنيه للشراء

عيار 14


سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1429 جنيه للبيع و 1435 جنيه للشراء 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أونصة الذهب لنحو 67.17ألف جنيه للبيع و 76.524 ألف جنيه للشراء 

الجنيه الذهب 


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.144 ألف جنيه للبيع و 17.244 ألف جنيه للشراء

الجنيه كيلو الذهب 


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

ثبات الأسعار العالمية


أكد هاني ميلاد رئيش شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف “ميلاد”،  أن أسعار الذهب لا تشهد تغييرا بصورة كبيرة وتتوافق مع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة حاليا عادلة بالنسبة للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الوقت الحالي فرصة قوية لشراء الذهب وخاصة مع استقرار نسبي في الأسعار حاليا، منوها بأن 2150 جنيها لجرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب 17200 جنيه.

وأكمل رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الذهب مخزون قيمة وملازم أمان ومن يريد سيولة يذهب للبيع، ومع الزمن ترتفع فيمة الذهب

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال أخبار الذهب اليوم Finance Real Estate

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