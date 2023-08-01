نقلة نوعية كبيرة .. برلماني يوضح فوائد تطوير معهد ناصر بعد التوجيه الرئاسى

أشاد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، قائلا:" نقلة نوعية في الارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطن وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان".

تطوير معهد ناصر

وقال “أبو الفتوح” لـ"صدى البلد"، إن الفترة الحالية تشهد رفع مستوى الخدمات الصحية المتكاملة والمتخصصة لجميع شرائح المجتمع من خلال تطبيق المعايير العالمية المعمول بها للجودة والتكنولوجيا لصالح أمن وسلامة المرضى واتباع أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف عضو مجلس النواب، أن تطوير معهد ناصر عن طريق إضافة مباني واستحداث تخصصات جديدة لهذا الصرح الطبي الكبير، بجانب زيادة السعة السريرية إضافي ومنها غرف للعمليات الجراحية وزيادة وحدات الكلى، سيسهم في تلبية متطلبات الوافدين على المعهد الذي يستقبل أكثر من 2 مليون و 113 ألف مواطن سنوياً.

أوضح أنه يمثل أحد الركائز الهامة للمنشآت الصحية في مصر وواجهه هامة للسياحة العلاجية بما يضمه من نخبة لاكفأ أساتذة كليات الطب والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطة تحويل معهد ناصر لمدينة طبية من المتوقع أن تكون بتكلفة تصل ل 8 مليارات جنيه وهو ما يعكس إصرار الدولة المصرية على المضي نحو مسيرة التنمية رغم التحديات العالمية الراهنة والمساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر واجهة علاجية عالمية وخدمة محدودي الدخل والمواطنين البسطاء فى الحصول على رعاية متكافئة .