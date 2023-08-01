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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير تغذية يكشف عن فوائد قشور الليمون

الليمون
الليمون

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد قشور الليمون..

 

فوائد أكل الليمون مع قشره ما يلي :-

· يُقلل نسبة الكولسترول في الدم؛ لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والبوليفينول. يمكن أن يزيد قوّة العظام ويزيد كثافتها لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، وفيتامين C اللذين يقيان من الإصابة بهشاشة العظام، ومن التهاب المفاصل.


· يُعزز جهاز المناعة، فهو يشتمل على العناصر الأساسية التي تُساعد الجسم على مكافحة العدوى، وعلاج التهاب الحلق والإنفلونزا، والرشح.
· يُحسِّن عملية الهضم، فهو يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية التي تقي من الإصابة بعسر الهضم.
·  يمنع حدوث مشاكل في الفم واللثة، كنزيف اللثة والتهابها، وداء الأسقربوط.
·  يُكافح الجذور الحرة التي تُسبب بعض المشاكل الصحية، ومن ضمنها الشيخوخة، وبعض من أنواع السرطان. يُحسن الجلد، ويقيه من البقع السوداء، ومن حبوب الشباب، والتصبّغات الجلدية.


· يُساعد على فقدان الوزن الزائد، فهو يشتمل على مادة البكتين التي تتحول إلى هلام يمنع الجسم من امتصاص كميات كبيرة من السكر، وبالتالي الحفاظ على الوزن المثالي.
· يساعِد على علاج الشعر التالف، فيقوِّيه، ويرطِّبه، ويزيد نموه، ويتم ذلك بخلط ثلاثة أرباع كوب من زيت الزيتون مع نصف كوب من العسل، وثلاث ملاعق من عصير الليمون، ثمّ وضع الخليط على الشعر، وتغطيته لمدة ثلاثين دقيقة ثمّ غسله جيداً.
· يُقلل ضغط الدم المرتفع، حيث يشتمل على البوتاسيوم الذي يُحافظ على مستوى ضغط الدم عن طريق موازنة السوائل داخل الجسم.


· يزيد لمعان الأظافر ونظافتها، ويتم ذلك بمزج ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة من معجون الأسنان، ثمّ استعمال فرشاة صغيرة لدعك الأظافر بها، وتركها لدقيقتين ثمّ غسلها.
· فوائد الليمون للبشرة يُساعد على التخلّص من الجلد الميت بخلط مقادير متساوية من الليمون، والعسل، وزيت الزيتون، ثمّ وضع الخليط على الوجه والرقبة، وتركه إلى أن يجف ثمّ غسله، أو عصر حبة من الليمون وإضافة ملعقة من السكر إليها مع القليل من الماء وزيت الزيتون، ثمّ دهن الوجه بالخليط باستعمال قطعة قطنية.


·يُساعد على تخفيف التّجاعيد بخلط عصير الليمون مع العسل، وقطرة من زيت اللوز الحلو، ثمّ تطبيق المزيج على الوجه، وتركه لمدة عشرين دقيقة وغسله.

زيت الزيتون علاج الشعر التالف علاج التهاب الحلق فوائد قشور الليمون فقدان الوزن الزائد فقدان الوزن عملية الهضم

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