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استشهاد منفذ إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم"

دانا أبو شمسية، مراسلة
دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية

استشهد منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس، وذلك بحسب ما أعلنت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية".

 

وأصيب 5 مستوطنين إسرائيليين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تعرضهم لإطلاق نار قرب المجمع التجاري بمستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية.

 

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين في عملية إطلاق النار بمستوطنة "معاليه أدوميم" إلى خمسة أشخاص بينهم مصاب في حالة خطيرة.

 

جيش الاحتلال

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عناصر من الشرطة ومستوطنين أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

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