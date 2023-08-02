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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطوبة في السينما وخاتم ألماظ| مشاهد من زفاف البلوجر عمرو راضي وهدير النحاس.. شاهد

حفل زفاف عمرو راضي
حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس

عمرو راضي وهدير النحاس.. تصدر البلوجر عمرو راضي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب عقد قرانه علي البلوجر وعارضة الأزياء هدير النحاس، في أجواء عائلية مليئة بالفرحة ودموع السعادة.

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 
حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

فستان أسطوري

وتألقت البلوجر هدير النحاس من عقد قرانها بفستان مجسم باللون الأبيض، مطرز بالفضي مع طرحة طويلة منسدلة علي الأرض باللون الأبيض، بينما ارتدي البلوجر عمرو راضي بدلة باللون الأبيض.

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 
حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

دموع وبكاء

وسيطرت دموع الفرحة علي البلوجر عمرو راضي، عقب الانتهاء من مراسم عقد قرانه علي هدير النحاس، والتقط عدد من الصور ل عمرو راضي وهو يبكي من فرحته مع والدته ويحتضنها.

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

وخضع الثنائي عمرو راضي وهدير النحاس لجلسة تصوير رومانسية، قبل عقد قرانهما، واحتفلا بعقد القران بالرقص علي الأغاني الرومانسية، مع وجود الألعاب النارية للاحتفال بفرحتهما.

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

وعلق عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علي حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس، عبر موق التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وجاءت التعليقات كالأتي: "ربنا يحفظكم زي القمر - يارب يجعل السعادة من نصيبكم - جميلة أوي".

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

محمود الليثي يشعل زفاف عمرو راضي

وحضر المطرب محمود الليثي حفل زفاف البلوجر عمرو راضي وهدير النحاس، وقدم محمود الليثي باقة من أغانيه الشعبية المميزة، والتي اشعلت حفل الزفاف وتفاعل معه الحضور والمعازيم.

حفل زفاف عمرو راضي وهدير النحاس 

خاتم خطيبة عمرو راضي يثير السوشيال ميديا

وتصدر اسم البلوجر عمرو راضي وخطيبته هدير النحاس، محركات البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد خطوبتها داخل أرجاء سينما بحضور أصدقائهم. 

وتسأل البعض عن سعر الخاتم الذى قدمه عمرو راضى لخطيبته وهو ما علم به موقع صدى البلد من محل المجوهرات، وبلغ سعره 45 ألف جنيه وهو خاتم ألماظ هديه لعرض الزواج ليس له علاقه بالشبكة.

وتقدم راضي لخطبة هدير داخل السينما، أثناء عرض أحد الأفلام، وقدم لها خاتم الزواج معلقًا على الفيديو: «كنت مستعد أستنى عمري كله عشان ألاقيكي».


شباشب وعبايات… لقطات أثارت الجدل من خطوبة عمرو راضي

وكان عمرو راضي وخطيبته هدير النحاس، أثارا جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد إقامتهما حفل خطوبة شعبي حيث ظهر العريس والعروسة بملابس تتناسب مع الأجواء الشعبية.

وظهرت البلوجر هدير النحاس في حفل خطوبتها بعباءة سوداء ونسقت معها فستان باللون الذهبي وطرحة باللون الأسود أيضا.

ولم تقتصر إثارة الجدل على العريس والعروسة فقط بينما تألق عدد كبير من البلوجرز والمشاهير بملابس غير تقليدية وتتناسب مع حفل الخطوبة الشعبي، وهو ما أثار الدهشة بين متابعيهم على السوشيال ميديا.

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