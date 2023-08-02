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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجمعات مياه.. تفاصيل انهيار بلكونة الدقي

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات انهيار بلكونة في أحد العقارات بمنطقة الدقي بدون وقوع إصابات.

إنهيار بلكونة بأحد العقارات في الدقي

تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنهيار شرفة في عقار بمنطقة الدقي على شرفة أخرى، بدون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانهيار شرفة بعقار على شرفة أخرى بمنطقة الدقي، وانتقلت أجهزة المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث وتم إخطار رئاسة حي الدقي بالواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجريت برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، انهيار شرفة في الطابق السادس بسبب تجمعات مياه أمطار على مدار سنوات نتج عنها تهتك الأرضية وسقوط الشرفة.

تحرر المحضر اللازم، وجرى إصلاح البلكونة بدون إخلاء السكان، بعد إخطار حي الدقي بسلامة العقار، وسلامة الأوراق الخاصة به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

امن الجيزة مديرية امن الجيزة وزير الداخلية الداخلية العقارات في الدقي

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