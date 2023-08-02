مميزات استخدام سيارات الشهر العقاري المتنقلة| تفاصيل

تعمل الدولة المصرية بجميع قطاعاتها المختلفة الآن على ميكنة جميع أعمالها الحكومية، ومن ضمنها وزارة العدل التي تهدف إلي الارتقاء بعمل الشهر العقاري والتوثيق من خلال عملهم بمنظومة الرقمية الجديدة .

سيارات متنقلة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية



وبالتالي تم توافر سيارات متنقلة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية وذلك من أجل سرعة إنهاء معاملات المواطنين المتعلقة بالشهر العقاري، وتقدم هذه الخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلي أن هذه السيارات تعمل علي تقليل وتخفيف التكدس بداخل مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية .

سيارات متنقلة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية



بالإضافة إلي أن سيارات الشهر العقاري تعمل بناء علي بروتوكولات تم توقيعها مع وزارة الاتصالات، كما أن السيارات الخاصة بتقديم خدمات الشهر العقاري يمكنها أن تذهب إلي كبار السن في منازلهم و مراعاة لظروفهم الصحية ولكبر سنهم .

سيارات متنقلة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية

ويمكن طلب سيارة التوثيق بشكل شخصي وبالتالي يتحمل المواطن تكلفة تحركها والتي تصل إلي 500 جنيه ، وتم تقديم جميع هذه الخدمات بغرض التخفيف والتيسير علي المواطنين .

- مميزات استخدام سيارات الشهر العقاري المتنقلة :

سيارات متنقلة للشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية

1- سيارات الشهر العقاري تقدم جميع خدمات التوثيق .

2- تخرج التوكيلات والإقرارات للمواطنين .

3- بها كافة التجهيزات الخاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات .

4- تقلل الازدحام بـ فروع الشهر العقاري التي يوجد بها تكدس .

5- تتواجد سيارات الشهر العقاري بالمناطق النائية .

6- طلب السيارة بشكل شخصي لتقديم خدمة الشهر العقاري بالمنزل .

7- تكلفة تنقلها تصل الي 500 جنيه .

8- سرعة الانتهاء من الخدمات المطلوبة .