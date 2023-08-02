كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

يلتقي مساء غد الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره فريق المصري البورسعيدي على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية في اطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تحت إشراف عامر حسين، تقديم موعد مباراة دور الثمانية لكأس مصر التى تجمع النادي الأهلي ونظيره المصرى ساعتين، لتقام فى السادسة مساء غد الخميس بدلاً من الساعة الثامنة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة النادي الأهلي ونظيره المصري في دور الثمانية بكأس مصر غدا الخميس.

وتغلب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على نظيره فريق الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي في اطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره النادي المصري غدا الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

كولر: الأهلي حقق أهدافه فى الكأس



أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن الفريق حقق خطوة مهمة بالتأهل للدور التالي من بطولة كأس مصر بالفوز على فريق الداخلية، وأن الفريق لاحت له عدة فرص خلال اللقاء.

وأوضح كولر ، أن الأهلي يهدف إلى الفوز بالبطولة التي تمثل أحد أهدافه خلال الموسم الجاري، وأن مباريات الكأس تمتاز بطبيعة خاصة تحتاج إلى إعداد مناسب.

وأضاف أن لكل مباراة ظروفًا خاصة، وأنه يثق في أي تشكيلة يدفع بها، وهو الأمر الذي يخضع لطبيعة المنافس دون أن يكون هناك التزام بخطة محددة أو طريقة لعب، وأن هناك ثقة كبيرة في كل اللاعبين بشكل عام في ظل تدوير مشاركة اللعب بين الجميع.

وأشار كولر، إلى أن مشاركات اللاعبين في المباريات تخضع لمعايير خاصة به ووفقًا لظروف كل لقاء، وأن اللاعبين حصلوا على راحة خلال الأيام الماضية في ظل التجهيز لمباريات الكأس.

أزمة مدرب فى الداخلية



أكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، أن ناديه لم يستقر على اسم المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة.

وقال اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"لم نحدد اسم المدير الفني الجديد للفريق لنادي الداخلية بعد رحيل علاء عبد العال لتدريب فريق الجونة في الفترة المقبلة".

وتابع: " أتمنى استمرار "سمير فكري" مع الداخلية في الموسم المقبل والداخلية مر بظروف صعبة هذا الموسم".