عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضاً ضمن المرضى غير القادرين بقرية القصابي مركز سيدي سالم، وقري كفر العرب والكشلة وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة وعزبة تيرة مركز الحامول فى محافظة كفرالشيخ .

مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


تضمنت القافلة  توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  بكفر الشيخ،  على جراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياة البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

الأسر الاولى بالرعاية الأورمان الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي المرضي غير القادرين أمن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

أصبح جانيا ومجنيا عليه.. خناقة تدفع أب للتخلص من نجله| تفاصيل

اشتباه نزيف بالمخ.. إصابة عامل سقط في حفرة بمشروع صرف صحي بكفر الشيخ

مجانا.. قافلة بيطرية لفحص وعلاج الحيوانات بكفر الشيخ

مدير أمن كفر الشيخ يعتمد الحركة الداخلية لضباط الشرطة.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ: استلام الدفعة الثالثة من لحوم الأضاحي البلدي لتوزيعها على 2000 أسرة

وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة الوظائف الإشرافية للمدارس الفنية

الزمالة المصرية تنظم يوما علميا لشباب الأطباء في جامعة كفر الشيخ.. صور

موظف بالمعاش ينهي حياة نجله خلال مشادة كلامية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

اللاعب يصر علي الرحيل|مخطط الأهلي لعرقلة انضمام نجم نجمه للزمالك

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ