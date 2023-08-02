تنظيم قافلة طبية مجانية لدعم 6 قرى في كفر الشيخ

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 82 مريضاً ضمن المرضى غير القادرين بقرية القصابي مركز سيدي سالم، وقري كفر العرب والكشلة وعزبة مالك بمركز دسوق، وقريتي تيرة وعزبة تيرة مركز الحامول فى محافظة كفرالشيخ .

ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمراراً للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على جراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياة البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.