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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تبحث عروضًا بنكية جديدة لدعم خدماتها الاقتصادية والإدارية

صدى البلد

عقدت أمانة الصندوق بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك لبحث عروض جديدة تزيد من خدمات الغرفة لمنتسبيها في كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية وكذلك الخدمات الإدارية.


وأكد اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة علي أهمية زيادة التعاون مع البنوك المختلفة للوصول إلى أفضل عروض لودائع الغرفة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة مما ينعكس علي زيادة وتنوع خدمات الغرفة لمنتسبيها.


وأشاد "العبد" بتواجد البنوك وسعيها للتعاون مع الغرفة ، وزيادة عددها جلسة بعد الأخرى ، وهو الأمر الذي يحقق الاستفادة للطرفين.


وقال سيد النواوي أمين مساعد صندوق الغرفة إننا نتطلع من خلال زيادة وتنوع التعاون مع البنوك المختلفة في القطاعين العام والخاص إلى زيادة الفوائد لودائع الغرفة ؛ وهو الأمر الذي يمكنا كمجلس إدارة من التوسع في الخدمات الحالية لمنتسبينا مع إضافة خدمات جديدة متطورة مع مرور الوقت طبقا لمتطلبات العصر الحديث.


واثني "النواوي" علي التنوع الذي شهدته الجلسة مع البنوك بتواجد بنوك متعددة ، والمنافسة للتعاون مع الغرفة في ظل الاستفادة المتبادلة مع أي بنك يتم الترسية عليه.


وشارك في الاجتماع عدد كبير من البنوك في حضور عصام الشبراوي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة ، ومحمد عبد العزيز مدير عام الشئون المالية ، وخالد عبد النبي مدير إدارة الحسابات بالغرفة

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