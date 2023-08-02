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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

665 مليار جنيه مبيعات ممفيس للأدوية في العام المالي الماضي

صدى البلد

أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (MPCI)، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 19%، خلال العام المالي المالي 2023/2022.

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وبينت المؤشرات المالية لـ شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (MPCI)، اليوم تحقيق ربح بلغ 87.83 مليون جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 74.08 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وبلغت مبيعات شركة ممفيس للأدوية نحو 664.88 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت صافي ربح بقيمة 35.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 20.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

مصنع ممفيس الأول

وأنشأت شركة ممفيس مصنعها الأول فى عام 1940، وفى عام 1977 أنشأت مصنعها الثانى الذى بدأ إنتاجه فى عام 1988.

وفى عام 1991 أصبحت شركة ممفيس للكيماويات تابعة للشركة القابضة للأدوية التى تمتلك 60% من أسهم شركة ممفيس تتميز الشركة بإنتاج مختلف أشكال الأدوية من أمبو.

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

الشركة القابضة للأدوية أسهم الشركة الصناعات الكيماوية القابضة للأدوية والكيماويات شركات وزارة قطاع الأعمال

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