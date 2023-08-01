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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شيني تودع الخسائر وتحقق 10 ملايين جنيه أرباحا خلال 2022-2023

منتجات شركة شيني
منتجات شركة شيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل صافي ربح بلغ 9.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.92 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت العامة لمنتجات الخزف والصيني صافي ربح بلغ 44.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت  54.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 185.2 مليون جنيه، مقابل 154.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة 

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وهى الان تتبع القانون 203 لسنة 1991 وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الادوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25%، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص.

قطاع الاعمال العام الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركة شيني اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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