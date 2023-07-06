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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" فرص التعاون

صدى البلد

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية العربية وإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بما يسهم في توفير سلع ومنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية خاصة في المجالات الزراعية والتصنيع الزراعي وتربية الماشية لمختلف الأغراض بما في ذلك إنتاج اللحوم والألبان وغيرها والتي تخدم وتدعم الأمن الغذائي وتوفر المزيد من فرص العمل.

أضاف الدكتور عصمت، خلال لقائه وفدًا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ضم علي راشد بن قسوم النقبي مستشار التخطيط الاستراتيجي، بحضور اللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للتنمية، والدكتور نظمي عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة ، أن توشكى منطقة واعدة وبكر وتصلح لإقامة أنواع متعددة من المشروعات التى تقوم على النشاط الزراعى لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للمحاصيل ومخلفاتها للحفاظ على البيئة، فى إطار التوجه العام للدولة خاصة مشروعات التصنيع الزراعي، وإنتاج الأعلاف وصناعة الجلود وتصنيع اللحوم.

 ناقش الاجتماع مجالات الاستثمار الزراعي المتاحة لدى شركة جنوب الوادي والفرص التنموية التي يمكن للهيئة المساهمة فيها، وزراعة مساحة من محصول الفول الصويا على سبيل التجربة خلال الموسم الزراعى الحالى تمهيدا للتوسع في زراعته الموسم المقبل لسد الفجوة في زيت الطعام.

أشار الدكتور عصمت إلى وجود نماذج ناجحة للتعاون مع القطاع الخاص في شركة جنوب الوادي من خلال زراعة مساحات تقترب من 15 ألف فدان، وأن هناك ما يقرب من 4000 فدان جاهزة للزراعة ومزودة بأحدث وسائل الري المدفعي وتصلح للزراعة بمختلف أنواع المحاصيل.

تطرق الوزير إلى امتلاك الشركة مجزرًا آليًا بمواصفات حديثة، مشيرًا إلى إمكانية زيادة طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف رأس سنويا، وإضافة مساحات جديدة إلى المحجر البيطري، ودراسة توفير التمويل اللازم لإقامة مصنع للجلود ملحق بالمجزر.

من جانبه، أعرب وفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عن ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون مع الشركات المصرية، مشيراً إلى توجه الهيئة لزيادة حجم استثماراتها في مصر، ومستعرضا مساهمة الهيئة في العديد من الشركات والمشروعات التي تدعم التنمية الزراعية وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية.

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