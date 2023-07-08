وزير قطاع الأعمال يطمئن على انتظام التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" ..صور

استعداداً للافتتاح الرسمي.. ..صور

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

كما اطمئن على مستوى الكوادر البشرية التى تم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة.

وزير قطاع الأعمال بمصنع غزل 4

وشهد وزير قطاع الأعمال العام تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.

وزير قطاع الأعمال بمصنع غزل 4

وتابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وزير قطاع الأعمال بمصنع غزل 4

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) نحو 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

وزير قطاع الأعمال بمصنع غزل 4

وأكد الدكتور محمود عصمت أنأعمال التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة التي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى توفير كميات الأقطان التي تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.

وزير قطاع الأعمال بمصنع غزل 4

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فور وصوله صباح اليوم السبت إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.