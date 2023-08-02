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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا نخشى أي منافس.. موسيماني يتحدى الجميع في البطولة العربية

موسيماني
موسيماني

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي، أنه لا يخشى أي منافس في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعدما ضمن فريقه التأهل عن المجموعة الرابعة.

وحقق الوحدة الإماراتي، العلامة الكاملة لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي قبل مواجهة الفريقين، غدًا.

وقال موسيماني في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا لمواجهة كبرى الأندية العربية ونعلم امتلاك فرق السعودية لنجوم عالميين، لا ننظر لهوية المنافس وإنما إلى جاهزيتنا وتطورنا بدنيا وخططيًا".

وأضاف: "الضغط الأكبر يقع على من يمتلك النجوم ولديه جماهير غفيرة ستأتي للملعب لمطالبة فريقها بالفوز، لكن الوحدة ليس لديه أي شيء ليخسره، علينا الاستمتاع والاستفادة القصوى من المشاركة خاصة وأن هدفنا الرئيسي هو الاستعداد للدوري المحلي".

وعن مواجهة الرجاء، واصل: "الفريقان ضمنا الصعود لكن الفوز والوصول للنقطة التاسعة ضروري للغاية للحصول على دفعة معنوية كبيرة وإسعاد جماهيرنا، لكن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين".

واختتم: "هدفنا من المشاركة إدارة الفريق جيدًا وتجهيز المصابين ورفع اللياقة لكل اللاعبين من أجل تنفيذ الأفكار الخططية".

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