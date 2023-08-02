ألمانيا تكشف حقيقة حرق نسخة من القرآن الكريم على أراضيها

نفت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، الشائعات المتداولة مؤخراً حول حرق نسخة من القرآن الكريم علانية في ألمانيا.

وقالت السفارة في بيان ونشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الشائعات المتداولة مؤخراً حول حرق المصحف علانية في ألمانيا كاذبة.

وأكدت السفارة ، على رفضها و بشدة أي نوع من أنواع الكراهية الدينية وعدم التسامح.



وأضافت السفارة، أن تدنيس القرآن أمر عدائي ودنيء.

وأشارت السفارة الألمانية إلى أنه يوجد في ألمانيا جالية مسلمة نابضة بالحياة، والعديد من العراقيين يعتبرون ألمانيا وطنهم.

وختمت السفارة بيانها بأنه "حان الوقت الآن للوقوف معاً وعدم الانقسام، وممتنون للعلاقات الممتازة بين ألمانيا والعراق ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها أكثر".