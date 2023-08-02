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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفضل طريقة لاختيار الكلية.. استشاري صحة نفسية تقدم نصائح ذهبية للطلاب والأهالي

الدكتورة منى حمدي
الدكتورة منى حمدي خبيرة العلاقات الأسرية

‏قالت الدكتورة منى حمدي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري صحة نفسية، إنه يجب على طالب الثانوية العامة تقرير مصيره الدراسي واختيار الكلية التي يريد الالتحاق بها وليس الأهل، أما بالنسبة للوضع المثالي فإنه يفضل أن يكون هناك تفاهم بين الأهل والأبناء في هذه النقطة، ولو تم اختيار الكلية بالتوافق فيما بينهم سيكون هذا الحل الأمثل.


‏وأضافت الدكتورة منى حمدي خلال لقاء لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر شاشة "الحياة": نرى بنسبة كبيرة في الاستشارات والعيادات استمرار مشكلة تحكم الأهل في اختيار الكلية الخاصة بالأبناء او التحكم فيهم بشكل عام وهذه المشكلة لازالت مستمرة ونعاني منها ومعظم الاضطرابات النفسية ومشاكل الإدمان تكون بسبب ضغط من الأهل وتدخل شديد في حياة أبنائهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضافت أن هذا الامر يسبب مشاكل كبيرة لنفسية الأبناء ويجب حل هذه المشكلة و مراعاة هذا الأمر من قبل الأهالي.

الكلية صحة نفسية الاهالي مصطفى شردي الاضطرابات النفسية الثانوية العامة إعلان نتيجة أمتحانات الثانوية العامة

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