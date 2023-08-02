محافظ الوادي الجديد يهنئ أوائل الشهادة الثانوية العامة

قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص التهنئة لأوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة بالشعبتين العلمية و الأدبية لعام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره وشكره لجميع القائمين على العملية التعليمية وأولياء أمور الطلاب، لما بذلوه من جهود مخلصة طوال العام لتحقيق نتائج متميزة، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في دراستهم الجامعية.

🔹أوائل الشعب الثلاث على مستوى المحافظة :

شعبة علمي علوم

▪️الطالب/ أحمد طارق عادل - المركز الأول - الخارجة الثانوية بنين.

شعبة علمي رياضية

▪️الطالب /أسامة أشرف عبد الوهاب - المركز الأول - القلمون الثانوية بالداخلة.

شعبة أدبي

▪️الطالب / بسنت أشرف محمود - المركز الأول - نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة.