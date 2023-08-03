عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من شركات الإعلانات لوضع إعلانات بشوارع المحافظة.


وأوضح "الهجان" أن اللجنة وافقت على عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات إعلانية بعدد من المواقع بمدن المحافظة المختلفة، بعد دراستها قانونيا وعلى عدد من طلبات تجديد إعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أن اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن بنها وقليوب وكفر شكر والخانكة وشبرا الخيمة بمنح حق استغلال فوانيس ولافتات إعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية.


وأكد الهجان على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة مضيفا أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان، لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات متعددة .


وكلف " المحافظ " مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة باستمرار أعمال المرور من خلال لجان المعاينات على كافة المدن بنطاق المحافظة لحصر الشوارع الرئيسية التي يمكن تنفيذ إعلانات بها، وطرحها على شركات الإعلانات لوضع ضوابط لمنظومة الإعلانات بالمراكز والمدن.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التي تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومجالس المدن، موجهاً بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الإعلانات المخالفة وإزالتها، للقضاء على انتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع مرة أخرى .
وأشار محافظ القليوبية، إلى ضرورة تحري الدقة في محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي، لافتاً إلى الاستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام ، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني ، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها ، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة ، والمهندسة حسناء سعيد مدير الشئون الهندسية ، ومنال عوض مدير عام الشئون المالية ، وطاهر عبد المنعم مدير عام الحسابات وشاكر عمارة مدير عام الشئون القانونية ، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري وممثل من إدارة المرور.

القليوبية محافظ القليوبية موارد المحافظة شبرا الخيمة بنها الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة وأمطار رعدية .. تحول مفاجئ في حالة الطقس الساعات المقبلة والأرصاد تحذر

تعرف على وجهة قندوسي بعد الرحيل عن الأهلي

عبر زوم.. فيفا يسدل الستار اليوم على أزمة كهربا وغرامة الزمالك

باعوا الامتحانات والدرجات|شاهد محاولات النصب على طلاب الثانوية العامة 2023 ورد الوزارة

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

بيراميدز يوقع العقد قريبا.. شوبير يكشف سبب فشل صفقة الأهلي

الشاب المصري يخرج عن صمته.. لماذا طردته العجوز البريطانية من منزلها بعد زواج سنتين ؟

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

انتشال جثة شاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية

السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية

محافظة القليوبية تعلن عن 119 فرصة عمل للمهندسين بنظام الأجر اليومي

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل في بنها

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل شخص فى مشاجرة بالقليوبية

بالأسماء.. حركة تنقلات ضابط الشرطة في القليوبية

ترشيحاتنا

لبنان تنهار.. ميقاتي: لن نستطيع دفع الرواتب ولا تأمين الدواء بنهاية الشهر

بيان عاجل من الكرملين بشأن الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس

شوبير يفجر مفاجأة حول انضمام سوزا لـ الأهلي

في اليوم العالمي له .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

خضوع الفنان محمد عبد الجواد لعملية جراحية بالقلب

مهاجم.. محلل: كولر يوجه رسالة مهمة منذ اليوم الأول بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الفريق فضي؟ 11 لاعبا خارج صفوف القلعة الحمراء.. وكولر يرفض عودة هؤلاء

الأميرة الجميلة| أسرار أغلى فراولة في العالم.. سعرها مفاجأة

اتقدم لها في الشارع.. خطوبة ثراء جبيل على طريقة رومانسية من فنان شاب

مايوه تايجر.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على الشاطئ بإطلالتها

فيديو

وضع قبلة على خدها .. عمرو دياب مع فتاة بالساحل في ظهور صادم

تعرف على عدد زيجات ندى الكامل وعمرها الحقيقي|فيديوجراف

بيغني سواح وسطلانة.. حسن الهلالي يكشف عن موهبته في الغناء

بعد بوسة عمرو دياب .. فيديو لـ داليدا خليل مع مطرب آخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ