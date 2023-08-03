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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تعليم كفر الشيخ» تكرّم 235 طالباً من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  235 طالباً  وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية، منهم الحاصلين على ميداليات برونزية في  الرياضيات  وشهادات الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية Hippo، والتي تجريها شركة إديوميتر مصر بالتعاون مع وزارة التربية من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة.

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جاء ذلك بحضور  حلمى عبد الغفار، موجه عام الرياضيات، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الانجليزية، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ولفيف من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم باستلام الشهادات والميداليات.

وأكد وكيل الوزارة في كلمته بالدور الذي تلعبه تلك المسابقات حيث تهدف إلى خلق إثراء معرفي لدى الطلبة وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصياً الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي طلابنا بأهمية تلك المسابقات وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.

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