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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد اجتماع في مدينة نخل لترشيد استهلاك الكهرباء بـ سيناء

اجتماع ترشيد استهلاك
اجتماع ترشيد استهلاك الكهرباء بسيناء

عقد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء،  اجتماعا   مع مديري الادارات ورؤساء الاقسام والعاملين بديوان عام مجلس المدينه بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء   ، بحضور  مرزق رزيق سكرتير عام مدينه نخل، تنفيذ لتعليمات اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  استنادا الي قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اجراءات ترشيد الطاقه من خلال مجالس المدن.

 

ووجه  رئيس مدينة نخل  لضرورة ترشيد الطاقه في المكاتب الحكوميه الي اقص درجه
مع ضبط اجهزه التكييف علي درجه لاتقل عن ٢٥
، واطفاء كافه الانوار بدواوين العمل بعد نهايه يوم العمل، مع تخيف الاضاءه بكشافات الاناره بالشوارع بما لايقل عن ٥٠ بالمائه. 


وأكد على أن  يوم الاحد  من كل اسبوع خلال شهر اغسطس الجاري سيكون  العمل اون لاين من المنزل لجميع العاملين ، عدا قيادات المجلس.


المحلات التجارية:

كما تقرر إغلاق المحلات التجاريه في موعد اقصاه الساعة ١١ مساء، ويستثنى من ذلك  الصيدليات ومحلات السوبر ماركت والمخابز، والمرور علي المحلات لاطفاء الانرار الخارجيه ولوحات الإعلانات، حيث سيتم تحرير محاصر فوريه للمحلات المخالفه والغير ملتزمه بالتعليمات.

 

وطالب بتخفيف الاضاءه الداخليه لما يؤدي الغرض فقط، مع فصل كشافات الصوديوم بالاناره العامه ان وجدت واستبدالها فورا بكشافات ليد.


كما تقرر  فتح المساجد قبل الصلاه ب٣٠ دقيقه فقط واغلاق اجهزه التكييف بعد الصلاه مع الامام، وتغيير ولاعات المحولات التالفه لضبط تخفيف الاحمال بالاناره العامه بالشوارع.

 

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شوشة: برنامج حفلات للترويج للموسم السياحي في شمال سيناء

نخل ترشيد استهلاك الكهرباء الحكومية

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