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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نساء المغرب يكتبن التاريخ بالتأهل لثمن نهائي مونديال السيدات

احتفال لاعبات المغرب
احتفال لاعبات المغرب بالتأهل

تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على كولومبيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب “نيب” في أستراليا، في ختام دور المجموعات.

جاء هدف المغرب والمباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول، بعد ركلة جزاء مهدرة تابعتها اللاعبة أنيسة الحمري بتسديدة في مرمى كولومبيا.

يذكر أن منتخب المغرب حقق أول انتصار عربي في تاريخ مونديال السيدات، بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد في الجولة الماضية.

وكان منتخب تلقى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بسداسية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للسيدات.

ورافقت المغرب كولومبيا إلى ثمن النهائي، بينما ودع ألمانيا وكوريا الجنوبية مونديال السيدات من دور المجموعات.

ترتيب المجموعة الثامنة:

1- كولومبيا: 6 نقاط

2- المغرب: 6 نقاط

3- ألمانيا: 4 نقاط

4- كوريا الجنوبية: نقطة

 

المغرب كأس العالم للسيدات كولومبيا أنيسة الحمري مونديال السيدات

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