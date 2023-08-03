أسباب فشل العلاقة الزوجية | احذريها

تتعرض العلاقات العاطفية إلى الانهيار إلى حد كبير هذه الأيام بسبب عدم المعرفة الجيدة للتعامل السليم مع شريك الحياة، وهذا عند نشوء العلاقة أو أثناء الارتباط ، إذا يجب أن يكون لديك معلومات كافية عن أكثر المشكلات شيوعاً في فشل العلاقات العاطفية التي يمكن أن تتغلب عليها قبل فوات الأوان، والتى عرضها الموقع الأمريكى .thespiritscience



- قلة التواصل

تعد قلة التواصل بينك وبين شريكك سبب رئيسي في إنشاء فجوة بينكم ، لأن التواصل يشعركم بالاهتمام والمودة، لذلك إذا قلت الاتصالات والمحادثات، ماذا بعد ؟! هل ستشعرين بالاستقرار معه أم شعور بعد الارتياح وعدم الأستقرار!.

- الغموض وعدم التحدث في تفاصيل

الغموض في العلاقات العاطفية دليل على تخوين الشريك ، وعدم الأطمئنان له ، وهذا سبب يشعر الشريك إنه شخص غير كافي بالنسبة ليك ، لذلك يجب أن تشاركي الحبيب كل ما يحدث في يومك لتجنب شعور الشريك للتخوين.

- الاهتمام الكلي لعملك فقط

إن الاهتمام بعملك شئ لابد منه على الإطلاق ولكن لا يجب أن يوثر علي علاقتك بالشريك ، لان هذا يشعر الشريك بإنه شخص غير مرغوب فيه ، وأن عملك اهم من وجودة في حياتك ، وإذا تم مقارنتهم ببعض ستفضلين عملك عنه ، وهذا شعور يصيب الطرف الأخر لكونه غير مهم.

- التجسس علي الطرف الأخر

يجب ان تعلمي جيداً أن من يريد شئ سيفعله بالتأكيد ، لذلك يجب ان تتصفي بالثقة بالنفس وتتجنبي محاولات التجسس علي شريك الحياة لكي تنغمري بحياة سعيدة بدون قلق وتوتر، واعلمي ايضاً إن الخاين ستظهره المواقف لكي بدون أي جهد أومحاولات تجسس عليه.

- السيطرة علي الطرف الأخر

السيطرة علي شريكك من اهم اسباب انهيار أي علاقة عاطفية مهما كانت قوية، لأن الرجال لا يريدون أن المرأة هي التي تتخد القرارات وهي التي تنفذها وهو مجرد ألة تعمل لكي تأتي بالأموال فقط ، يفضل الراجل المرأة التي تشعره بأهميتة وأهمية قراراته وإنه قادر علي حل ومواجهة المشكلات ، فهذا دور الرجال وليس دور المرأة.

- لا تعطيه مساحته الشخصية

تعد المساحة الشخصية من أساسيات حياة الرجال ، فإنه يفضل الجلوس علي المقهى مع أصدقاءه بعد انتهاءه من العمل ، أو يلعب البلايستيشن أو يفعل أي نشاط يفضله ، فيجب ان تتفهمي إنه يريد يعيش بدون فرض قيود لا داعي لها ، وانك تتقبلي ما يفضله وما يريد أن يفعله، خصوصاً إذا كانت رياضة أو هواية او ما شبه لذلك ، وايضاً المساحة الشخصية لكي انتي ، تفعلي فيها كيفما تشائي ، شاركي اصدقاءك المحادثات ، او زياراتك العائلية أو قرأتك لقصة أو رواية ، فكل مثل هذه النشاطات تأخد بالفعل من وقتك مع شريك ويجب ان تعطوا لبعضكم المساحة الكافية لكي تعيشوا حياتكم بسعادة وتفعلون ما تحبون وعند التواصل برسالة او مكالمة سيكون الاشتياق أكبر بكثير مقارنةً بأنكم مع بعض طوال اليوم في العمل او علي تواصل دائم بدون فواصل فالبعد لبضع من الساعات سيخلق بينكم الأشتياق واللهفة.