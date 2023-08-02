صديقتك المزيفة ستظهرها الأيام أمامك.. اكتشفي شخصيتها

إن أروع ما في العلاقات الشخصية هي علاقات الأصدقاء ببعضهم البعض ، لذلك يعيش الكثير من الأشخاص علي البحث الدائم لإيجاد صديق حقيقي وليس مزيف ومدعي للمحبة ، كي ينال مصلحتة منك ثم يرحل ، لذلك يجب علينا كـ فتيات أن نختار بعناية شديدة الصديقة التي نمنحها فرصة التقرب والتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية والمشاكل والأسرار التي نخبأها في صدورنا عن الجميع ، ولأن اختيار الصديق في هذا الزمان صعب للغاية والكثير لديه موهبة التمثيل والادعاء بالحب والمودة إلا أن الآن سوف نكشف لكي المستور من خلال موقع صدي البلد عن الصديقة التي تدعي محبتك وهي في الأصل مثل "الحراش"، والحراش هي أخطر أنواع الأفاعي الموجودة في العالم .

ستتهرب عند وقوعك في الأزمات

الصداقة المزيفة هي التي تقدم لكي الاعتذارات عند تعرضك للأزمات او مشاكل ، وعلى الرغم انها يجب ان تكون اول من يتواجد بجانبك ، إلا أنها ستتبخر عند ازمتك ومشكلاتك التي تحتاجين فيها المساعدة والدعم النفسي منها .

لا تدعمك بل تكسر مجاديفك

الصديقة التي لا تدعمك أبداً علي اخد الكورسات أوعلي تنمية مهاراتك لكي تنالي وظيفة أفضل مما أنتي عليه ، ولا تنصحك بعدم تعرضك للخيبات او الفشل، ولا تساعدك ان تكوني انسانة افضل فهي صديقة مزيفة .

لا تسامحك علي اخطاءك معها بس تجلد ذاتك

الصديقة المحبة الودودة دائماً معطاءة ولا يهون ابداً عليها الابتعاد عنكي مهما بدر منك من مشاجرات ومشاكل، واذا رأت دمعتك اثناء المشاجرة بينكم سوف ينتهي النقاش و تقاتل لأجل خلق ابتسامة علي شفاتيكي ولا تبتعد بحجة انك اخطأت بحقها ولا تعاقبك بالابتعاد ، غير ذلك فهي مثل ما ئكرت من قبل "مزيفة".

ستضحك عليكي الآخرين

الصديقة المزيفة عند تجمعكم بأصدقاء اخرين سوف تعمل علي اظهارك امامهم كـ البهلوان ، ستضحك عليكي الجميع من أجل تقليل شأنك وتحسين صورتها بإنها صاحبة الظل الخفيف وتتميز بروح الدعابة ، وهذا سيعود عليك بالسلب عندما تتعرضين للإحراج ، وتتميز الصداقة الناجحة "بالتطبيل" عندما تخطئ سوف تجدي من يقف بجانبك ويقول لكي انك علي حق وعندما تبتعدوا عن اعين الجميع سيبدأ النقاش معاكي في الخفاء ، غير ذلك هي صديقة مزيفة وليست صديقة وفيه .

الصديقة المزيفة أخطأها كثيرة

سوف تتصف الصديقة المزيفة ببعض الصفات التي تؤثر عليكي بالسلب وليس بالإيجاب ، ومن صفاتها النميمة او ما يسمي بالعامية "لتاته" ، ستتحدث عنكي مع الآخرين بكلمات لا ترضيكي عند سمعها واذا اكتشفتي هذا ستلجأ للكذب، لكي لا تنظري إليها بنظرة إنها صديقة مزيفة ، ولكن لا يجب ان تتخطي ما سمعتيه عنك لإنه لا يوجد دخان بدون نار .

