هل تعود العلاقات الأوروبية مع أمريكا بشكل طبيعي بعد انتهاء الأزمة الإيرانية؟ سمير فرج يكشف

كشف اللواء الدكتور سمير فرج أن التطورات الأخيرة عقب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تشير إلى عودة التنسيق بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، موضحًا أن بريطانيا وفرنسا بدأتا بالفعل التحرك ضمن جهود دولية لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز وإزالة آثار التصعيد العسكري الأخير.

عودة أوروبية إلى التنسيق مع واشنطن

أكد سمير فرج، خلال برنامج "الحياة اليوم"، أن بريطانيا وفرنسا بدأتا العودة إلى دائرة التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك كان متوقعًا بعد انتهاء مرحلة المواجهة العسكرية وبدء مسار التهدئة في المنطقة.

تحالف يضم 40 دولة لتأمين المضيق

وأوضح أن نحو 40 دولة تستعد للمشاركة في خطة دولية تستهدف إعادة تأمين مضيق هرمز وإزالة الألغام والعوائق البحرية التي خلفتها التوترات الأخيرة، بما يضمن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

فرنسا تبدأ التحرك الميداني

وأشار إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" وصلت إلى محيط مضيق هرمز، في خطوة تعكس جدية التحركات الأوروبية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتأمين أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

تساؤلات حول تمويل العملية الدولية

ولفت إلى أن هناك تساؤلات مطروحة بشأن الجهة التي ستتحمل تكلفة هذه العملية الدولية الواسعة، خاصة مع الاتجاه الأمريكي نحو تقليص وجوده العسكري وسحب بعض قواته من المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد الأوروبي قد يتحمل العبء الأكبر

ورجح سمير فرج أن يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الأقرب لتحمل الجزء الأكبر من تكاليف العملية، معتبرًا أن ذلك قد يأتي في إطار إعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الخلافات التي شهدتها المرحلة الماضية حول إدارة الأزمة.

خبرات أوروبية مطلوبة لإزالة الألغام

وأكد أن مهمة إعادة تأمين مضيق هرمز تتطلب قدرات وخبرات بحرية متخصصة، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها هولندا وفرنسا وإيطاليا، تمتلك خبرات كبيرة في عمليات إزالة الألغام وتأمين الممرات المائية.