رسائل نصية تكشف تفاصيل ابتزاز مهندس لموظفة في شركة عقارية.. خاص

كشفت تحقيقات الجهات المختصة، أن الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة للمساعدات الفنية لواقعة تتعلق بموظفة مبيعات تعمل بإحدى شركات العقارات، أسفر عن تلقي الشاهدة الثانية لعدد من الرسائل النصية عبر هاتفها المحمول، تضمنت عبارات تهديد واضحة، إلى جانب مطالب موجهة إلى المجني عليها.





وأوضحت التحريات أن الرسائل محل الفحص تضمنت تهديدات ذات طابع مباشر، وهو ما تم إثباته من خلال مراجعة البيانات الفنية الخاصة بالهاتف محل الواقعة، في إطار استكمال التحقيقات في القضية.







كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، التي أجراها رائد شرطة بالقسم المختص، أن المتهم تمكن من اختراق الحساب الشخصي للمجني عليها عبر تطبيق "تيك توك"، والاستيلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بها تظهر فيها عارية وشبه عارية.





وأكدت التحريات أن المتهم استغل تلك المواد في ابتزاز المجني عليها، حيث أرسل لها ولشاهدة أخرى رسائل نصية عبر تطبيق "واتس آب" من حساب مرتبط برقم هاتفه المحمول، تضمنت تهديدات بنشر الصور والمقاطع الخاصة بها.

وأضافت التحريات أن المتهم طالب المجني عليها بإرسال صور عارية إضافية، إلى جانب دفع مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، مقابل حذف الصور ومقاطع الفيديو وعدم نشرها أو تداولها.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تعرض موظفة مبيعات بإحدى شركات العقارات، تبلغ من العمر 20 عامًا، لواقعة ابتزاز وتهديد عبر تطبيق "واتس آب"، بعدما أرسل لها المتهم عدة رسائل نصية تضمنت تهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة تظهر فيها عارية وشبه عارية.





وأفادت المجني عليها في أقوالها بأن المتهم أرسل الرسائل إلى حسابها الشخصي وحساب إحدى الشاهدات، مهددًا بإفشاء ونشر الصور والمقاطع المصورة بين معارفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا حصوله عليها عقب اختراق حسابها على تطبيق "تيك توك".





وأضافت أن المتهم لم يكتفي بالتهديد، بل طالبها بإرسال صور عارية جديدة، وعندما رفضت الاستجابة لطلبه، صعد من تهديداته بنشر المحتوى الذي بحوزته كما طلب منها مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه مقابل حذف الصور والمقاطع نهائيًا وعدم تداولها أو نشرها.





وأكدت المجني عليها تضررها من تلك الأفعال، مشيرة إلى أن التهديدات تسببت لها في أضرار نفسية بالغة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن الواقعة.





وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ٥٥٩٩ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مصر القديمة أن المتهم باهر أحمد "محبوس" يبلغ من العمر ٣١ عام - مهندس لأنه في غضون شهر أغسطس من عام ٢٠٢٥م بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة هدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وتسئ لسمعتها وذلك بنشر صور ومقاطع مصورة لها، المتحصل عليها بدون رضاها علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب إرسال صور عارية لها، ولتصميم المجني عليها على رفض طلبه أنفذ تهديده وهددها كتابة بنشر صور ومقاطع آخري وكان تهديده ذلك مصحوباً بطلب مبلغ مالي وقدره مائتي ألف جنيه نظير حذفهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





وأوضح أمر الإحالة أن المتهم إعتدي علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر بأن نقل بأحد الأجهزة صوراً خاصة بها بأحد الأماكن الخاصة، كما أذاع الصور الملتقطة الخاصة بالمجني عليها المتحصل عليه نتاج الجريمة محل الإتهام السابق - وكان ذلك بغير رضاءها على النحو المبين بالتحقيقات.





كما أخترق الحساب الالكتروني الخاص بالمجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ وأدار حسابات خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "واتس آب ، تيك يوك ، انستجرام" بهدف إرتكاب الجرائم محل، تعمد إزعاج المجني عليها سالفة الذكر .







واكدت الضحية، ٢٠ سنة - موظفة مبيعات بشركة عقارات بتضررها من المتهم لتهديدها كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب" بأن أرسل عدة رسائل نصية لحسابها وحساب الشاهدة الثانية مضمونها عبارات تهديد بإفشاء صور ومقاطع فيديو تظهر بها المجني عليها عارية وشبه عارية ونشره بين أوساط مخالفيها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحصل عليها من خلال إختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وقد صاحب ذلك التهديد طلبه الصور عارية لها وترفضها طلبه نقد تهديد ونشر الصور والمقاطع المار بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب منها مبلغ مالي وقدره 200 ألف جنيهاً مصرياً نظير حذفهن نهائياً.







الشاهد الثالث

وكشف مجري التحريات رائد شرطة بالادارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم باختراق الحساب الخاص بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك" وتحصله على صور ومقاطع فيديو لها عارية وشبه عاريه واستخدامه لتلك الصور والمقاطع في تهديد المجني عليها كتابة بأن أرسل لها وللمشاهدة الثانية رسائل نصيه من خلال حسابه على موقع المحادثات "واتس آب" والمربوط برقم هاتفه المحمول، مضمونها طلب صور عارية منها ومبلغ مالي وقدره مائتي ألف جنيهاً مصرياً مقابل حذف الصور والمقاطع.





أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتهديد فتاة بصور عارية.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.





